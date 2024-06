O Ministério das Cidades lança no próximo sábado (29) a segunda edição do Prêmio Periferia Viva, que visa promover iniciativas que contribuam para reduzir desigualdades sociais e territoriais nas cidades, reconhecendo as periferias como áreas de criatividade.

O lançamento da iniciativa, capitaneada pela Secretaria Nacional de Periferias do ministério, ocorrerá em João Pessoa (PB), junto com o anúncio de um investimento de R$ 100 milhões na urbanização da comunidade Porto do Capim, na cidade.

Casas de madeira e materiais improvisados na favela da 10, na região central de São Paulo - Marlene Bergamo-19.nov.2021/Folhapress

O tema deste ano é "Periferia Viva é Periferia sem Risco". Um dos eixos propostos é a discussão sobre o impacto do agravamento das mudanças climáticas nas cidades.

"Com o agravamento das mudanças climáticas, que impactam desproporcionalmente as comunidades periféricas, torna-se cada vez mais urgente promover ações efetivas de adaptação, mitigação e prevenção", diz a pasta.

A edição do prêmio neste ano terá duas novas modalidades. Uma é voltada a iniciativas de assessorias técnicas, apoiando o trabalho de grupos profissionais que facilitam o planejamento, a mobilização social e a mediação de conflitos nas favelas e comunidades urbanas.

A segunda valoriza projetos implementados por entes federativos do Poder Executivo.