A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou no último dia 27 de junho projeto de lei que determina a instalação de fraldários em todos os prédios públicos estaduais.

Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo durante sessão em janeiro de 2023 - Rodrigo Costa - 31.jan.23/Divulgação Alesp

A iniciativa, da Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL, foi aprovada com margem folgada pelo plenário, junto com outros projetos de parlamentares. A matéria irá à sanção do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em agosto, após o recesso parlamentar.

"A inclusão de fraldários em prédios públicos é uma medida essencial para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a espaços adequados para poder cuidar de necessidades básicas, como trocar fraldas e alimentar bebês e crianças pequenas", diz a codeputada Paula Nunes, membro da Bancada.

Uma das primeiras medidas práticas da nova lei foi a instalação de um fraldário no prédio da própria Assembleia Legislativa.