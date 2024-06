A proposta do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) de flexibilizar os limites orçamentários no estado de São Paulo avançou na Assembleia Legislativa na última quarta-feira (19).

Plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo durante sessão - Rodrigo Costa - 31.jan.23/Divulgação Alesp

Em longa sessão de seis horas de duração, os votos contrários da oposição foram lidos na Comissão de Constituição e Justiça, uma das últimas etapas antes da votação.

A emenda constitucional abre a possibilidade de transferir parte do orçamento da educação para a saúde.

A Constituição Federal obriga os estados a garantir ao menos 25% da receita para manutenção e desenvolvimento da rede de ensino. Em São Paulo, a Carta estadual prevê um percentual maior, de 30%.

A proposta do governo é que esses 5% excedentes possam ser transferidos para a saúde. A proposta enfrenta oposição de bancadas de esquerda e representantes da área educacional, que temem prejuízo ao setor.

Já o governo Tarcísio diz que os gastos com saúde no estado são crescentes e que é preciso reduzir as amarras do orçamento.

Aliado do governador, o presidente da CCJ, Thiago Auricchio (PL), disse que a ideia é votar o projeto no segundo semestre, logo após o recesso parlamentar.

"Nenhum projeto que beneficia diretamente a população, principalmente quando se trata de saúde pública, pode ficar travado", disse Auricchio.