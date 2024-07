Dois brasileiros participarão neste final de semana do Freedom Fest, evento dedicado a pautas liberais em Las Vegas, nos EUA.

Vista aérea de Las Vegas, nos EUA - SV/SV / PhotoStock-Israel.com

Izabela Patriota, diretora do Lola (Ladies of Liberty Alliance) no Brasil e Diogo Costa, presidente da Foundation for Economic Education, estarão em painel neste sábado (13) com o tema "como a revolução argentina pode acender o mundo", em referência ao governo de Javier Milei. Também participarão do painel representantes do México e da Venezuela.

O evento é um dos principais do calendário liberal americano. Entre os palestrantes confirmados estão Robert Kennedy Jr., candidato independente à Presidência dos EUA, e Jill Stein que concorre à Casa Branca pelo Partido Verde.