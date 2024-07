Curitiba

A defesa de Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato, afirma ter tido acesso a 260 horas de áudios que teriam sido captados de forma ilegal em 2014 dentro da cela onde o doleiro estava preso, na sede da Polícia Federal em Curitiba.

A qualidade das gravações, contudo, é considerada "muito ruim", de acordo com um dos advogados do caso, Gustavo Flores. De acordo com ele, a ideia agora é contratar um perito que possa melhorar o som das gravações.

Doleiro Alberto Youssef, um dos pivôs da Operação Lava Jato, durante audiência na Justiça Federal, no início de 2023 - JF-PR

Os áudios foram disponibilizados à defesa na última quinta-feira (18), mais de um ano após um pedido formal feito à 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda hoje responsável pelos processos remanescentes da operação, e quase dez anos após as gravações.

O objetivo da defesa de Youssef é reunir elementos que joguem dúvida sobre a espontaneidade e voluntariedade da delação do doleiro, firmada logo no início da Lava Jato.

Para a defesa, se o doleiro foi gravado por autoridades da operação de forma ilegal, o acordo de colaboração premiada assinado na sequência tem vícios, e pode ser rescindido.

"É claro que a gente quer melhorar o áudio para ouvi-lo, mas o conteúdo do áudio é menos importante do que a existência do áudio. Porque a nulidade, na minha opinião, decorre da gravação ilegal", diz Flores.

Em sua delação, Youssef apontou para políticos e empreiteiras e eventual quebra da colaboração pode ter desdobramentos para toda a investigação.