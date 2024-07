O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP) apresentou representação ao Ministério Público de São Paulo contra o corregedor-geral da Polícia Militar, coronel Fábio Sérgio do Amaral, por ter feito se manifestado contra o pré-candidato do partido à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos.

O corregedor da Polícia Militar de São Paulo, coronel Fábio Sérgio do Amaral - AOPM/Divulgação

Como mostrou a Folha, Amaral compartilhou pelo WhatsApp uma foto de Boulos em fundo preto, dentro de um círculo vermelho, cruzado por uma faixa da mesma cor, semelhante ao símbolo de proíbo estacionar. Sobre a foto os dizeres: "Ele não".

Segundo a ação do parlamentar, o coronel "utilizou a rede social referida como ferramenta para a disseminação de conteúdo político, posicionamento este que vincula negativamente a imagem da Polícia Militar a uma polícia de governo e não de Estado, como deve ser".

A assessoria do governo de São Paulo disse em nota que "a publicação mencionada foi compartilhada em caráter temporário, no perfil particular do oficial, restrito aos seus contatos pessoais" e não informou se haverá punição ao corregedor.