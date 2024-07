São Paulo

A deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) assume nesta sexta-feira (12) a presidência municipal da federação PSOL/Rede em São Paulo. O mandato vai até março de 2025.

Cavalcante terá a campanha de Guilherme Boulos (PSOL) para a Prefeitura de São Paulo como sua principal missão em 2024.

Deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP) durante sessão da Câmara - Carolina Mendonça/Divulgação

Como parlamentar, ela tem atuação centrada em pautas na área de educação. Em 2023, o governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) desistiu de abandonar o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do MEC, que compra livros didáticos para as escolas, após a Justiça conceder uma liminar pedida pela deputada.

Atualmente, Cavalcante contesta no STF a constitucionalidade da lei do governo de São Paulo que criou no estado as escolas cívico-militares.