São Paulo

Cassado em setembro de 2023 devido a falas racistas, o ex-vereador Camilo Cristófaro articula uma nova candidatura para a Câmara Municipal de São Paulo. Ele também foi penalizado com a inelegibilidade por oito anos, então precisará de uma decisão judicial para que possa concorrer em outubro.

Camilo Cristófaro durante a sessão em que os vereadores votaram a sua cassação na Câmara Municipal de SP - Adriano Vizoni-19.set.2023/Folhapress

Em áudio enviado a apoiadores e obtido pelo Painel, Cristófaro disse que oficializará sua nova candidatura a vereador no sábado (27), na convenção do Podemos, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele também diz que aqueles que não comparecerem serão cortados do "POT", o Programa Operação Trabalho da Prefeitura de São Paulo.

"Todos, absolutamente todos que estão no POT deverão ir. Quem não for, estará desligado. Estará desligado. Todos. Vamos levar bandeiras. Das 10h ao meio-dia e acabou. Quem não estiver no POT, que me ajude, quem estiver comigo, que vá, pode levar amigo. É muito importante, porque vem logo em seguida o fundo eleitoral, e o fundo eleitoral é o tamanho do candidato", disse Cristófaro.

O programa concede auxílio a pessoas desempregadas e pertencentes a famílias de baixa renda na cidade de São Paulo. Em troca, elas exercem serviços de zeladoria, manutenção, limpeza, entre outros.

Procurado pela coluna, Cristófaro disse que a reportagem se apega a "inutilidades" e que a possível candidatura é problema dele. Podemos e Prefeitura de São Paulo não se manifestaram.

Em 2022, o então vereador usou a expressão "é coisa de preto" e a frase foi captada pelo sistema de som da Câmara. Após 503 dias, ele foi cassado por quebra de decoro parlamentar em votação na Casa.