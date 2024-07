Brasília

Secretária especial do PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) na gestão do ex-ministro Paulo Guedes (Economia) e ex-diretora do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Martha Seillier tem hoje uma função burocrática no Ministério da Gestão do governo Lula (PT).

Seillier é mãe da filha do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela é funcionária de carreira e entrou no serviço público em 2009. Na Gestão, a especialista em políticas públicas e gestão governamental lida com alocação de servidores de carreira nos ministérios —como algumas carreiras são transversais, e não de uma só pasta, Seillier define regras de alocação.

Em julho de 2023, Seillier deixou o cargo no BID para o qual foi indicada por Guedes em maio de 2022. Em 2019, se tornou a primeira mulher a presidir a Infraero. A ex-secretária de Guedes é bem ativa na rede social X, onde defende o modelo de privatizações do governo Jair Bolsonaro e critica a política econômica do governo Lula.

Em 26 de fevereiro, postou um vídeo de uma manifestação realizada por Bolsonaro em São Paulo no dia anterior e escreveu: "Qual outra liderança política no mundo reúne uma multidão dessas em pleno domingo? Movimento pacífico, repleto de crianças e idosos, vestidos com as cores do nosso Brasil? Todas as manifestações populares lideradas por @jairbolsonaro até hoje foram pacíficas, ordeiras, e lindas de ver."