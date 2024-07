O Ministério da Saúde entregou 1.518 obras de infraestrutura no território yanomami de janeiro de 2023 a junho deste ano. Entre as principais medidas estão reforma de unidades básicas, instalação de sistemas de abastecimento de água e manutenção de pistas de pouso.

As intervenções seguiram as diretrizes da declaração de emergência em saúde pública no território yanomami, proclamada em janeiro de 2023 após denúncias sobre a situação crítica dos indígenas na região.

As ações incluíram reestruturação de 10 unidades básicas de saúde indígena (UBSI), 109 instalações e melhorias em sistemas de abastecimento de água, 22 implantações de sistemas fotovoltaicos, 80 operações de limpeza e manutenção de pistas de pouso, entre outros.

Com uma área de mais de 9 milhões de hectares, em um perímetro de 3.370 km, a Terra Indígena Yanomami está localizada na Amazônia Legal e ocupa parte dos estados de Roraima e Amazonas, na região Norte do Brasil, fazendo fronteira com a Venezuela.