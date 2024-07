Salvador

O PT encaminhou uma aliança com o PSDB em Palmas (TO), única capital brasileira comandada pelos tucanos. O movimento, contudo, irritou a cúpula do PSB, um dos principais aliados do presidente Lula (PT), que deve ter candidato próprio na cidade.

Os petistas tiveram nesta semana uma conversa com o deputado estadual Júnior Geo (PSDB), nome apoiado pela prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) para sua sucessão. Na reunião, foram apresentadas propostas e pautas para serem incorporadas ao programa de governo da candidatura tucana.

Júnior Geo (PSDB), pré-candidato à prefeitura de Palmas (TO) - Talita Gregório / Assembleia Legislativa do Tocantins

"A posição majoritária na federação é pelo apoio. Temos uma relação com a prefeita e participamos da administração municipal. É uma aliança que contribui com projeto nacional e vai nos ajudar a eleger vereadores", afirma o ex-deputado Zé Roberto, presidente estadual do PT.

Facilita o entendimento o fato de a prefeita ter apoiado o presidente Lula na eleição de 2022.

Júnior Geo se diz aberto ao apoio do PT e afirma que vai buscar uma relação de sinergia com o governo federal: "Abro conversa com a direita e com a esquerda, não faço distinção".

A concretização da aliança depende do aval do PT nacional, que decide candidaturas nas capitais. Coordenador do Grupo de Trabalho Eleitoral do PT, o senador Humberto Costa diz não há veto a alianças com o PSDB, a depender do contexto da eleição. Mas destaca que não há decisão tomada.

Outra opção do partido seria apoia a candidatura de Carlos Amastha (PSB), que foi prefeito da capital do Tocantins entre 2013 e 2018.

Amastha e Júnior Geo se movimentam para construir alianças amplas para uma eleição que promete ser competitiva na capital do Tocantins.

Além do tucano e do pessebistas, despontam para a sucessão a deputada estadual Janad Vacari (PL), o deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos) e o ex-deputado Eduardo Siqueira Campos (Podemos).

Com o apoio de parte dos vereadores e deputados estaduais, a bolsonarista Janad Vacari é considerado o nome a ser batido pelo grupo político da prefeita e pelos aliados do presidente Lula.

Diante deste cenário, não está descartada nem mesmo a união de PT, PSDB e PSDB em torno de um único nome. A prefeita Cinthia Ribeiro já foi vice de Amastha, mas ambos romperam politicamente. Nos últimos meses, contudo, houve um movimento de reaproximação.

Esta não é a única possibilidade de aliança do PT com partidos de fora da base do governo Lula. Conforme apontado pelo Painel, o PT vai apoiar o PSDB em Mossoró (RN), o Cidadania em Macaé (RJ) e o Podemos em São José do Ribamar (MA) e Taboão da Serra (SP).