O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou presença no 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo). Ele participará de atividade na sexta-feira (12), no período da tarde.

O congresso acontecerá de 11 a 14 de julho, no campus da ESPM na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo.

Alguns dos principais temas das mesas do evento serão democracia, eleições e políticas públicas. Também haverá debates sobre inteligência artificial, segurança de jornalistas e crise climática.

Os valores dos ingressos para participar das palestras e oficinas vão de R$ 50 a R$ 480, a depender do tipo de entrada e da quantidade de dias. As inscrições podem ser feitas pelo site do Congresso .