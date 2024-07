O Sebrae-SP elaborou um guia sobre empreendedorismo para os pré-candidatos do estado. A ideia é que eles incorporem o conteúdo em seus programas de governo e, se eleitos, implementem as medidas em suas cidades.

Escritório regional do Sebrae-SP em Campinas

O material conta com uma lista de dez compromissos com o empreendedorismo, como o estímulo ao cooperativismo e ao associativismo de grupos informais e de pequenos negócios, o apoio a linhas de microcrédito direcionadas a empreendedores, a simplificação do processo de abertura e legalização de empresas por meio da adesão ao programa Facilita SP, a inserção da cultura empreendedora no currículo do ensino fundamental, entre outros.

A cartilha também sugere a aquisição de pelo menos 30% dos produtos destinados à merenda escolar da agricultura familiar e a priorização da contratação de microempreendedores nas compras governamentais.

O guia pode ser encontrado neste link.