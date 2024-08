São Paulo

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (JHC), conhecido como JHC, anunciará o senador Rodrigo Cunha (Podemos) como vice em sua chapa pela reeleição nesta quinta-feira (1º).

O discurso oficial será feito durante a convenção do PL na capital de Alagoas, que contará com a presença de Arthur Lira (PP), presidente da Câmara dos Deputados e aliado de JHC.

Com a escolha, a mãe de JHC, a ex-prefeita Eudocia Caldas (PL), assumirá a vaga no Senado de Cunha, de quem ela é suplente.

JHC, prefeito de Maceió, durante discurso na Câmara dos Deputados - Cleia Viana-10.mai2022/Câmara dos Deputados

A definição da chapa de JHC adquire mais importância devido à possibilidade de o prefeito concorrer ao governo de Alagoas em 2026, deixando assim o vice à frente da administração municipal.

A presença de Lira marca a superação de tensões na relação com JHC e Cunha. O presidente da Câmara queria que a vice fosse Jó Pereira, que é sua prima e é secretária de Educação de Maceió.

Além disso, como relator do projeto do Mover (programa para descarbonização do setor automotivo) no Senado, Cunha retirou do texto o trecho que tratavam da "taxa das blusinhas" (taxação de compras internacionais de até US$ 50) em junho.

A manobra gerou irritação em Lira, que publicamente ficou com o peso de ter defendido a inclusão da taxa na Câmara.

Após essa crise, a base do governo Lula (PT) conseguiu recolocar a taxação na proposta, e o Mover foi, enfim, aprovado também pelos senadores.