Um evento de campanha de Pablo Marçal (PRTB) neste domingo (25) no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, teve a presença de uma candidata a vereadora do Republicanos, partido coligado com Ricardo Nunes (MDB).

Cabo eleitoral segura bandeira de Claudio Baronesa, candidata a vereadora pelo Republicanos, em evento de Pablo Marçal - Fábio Zanini/Folhapress

A influenciadora Claudia Baronesa compareceu a uma caminhada pelas ruas do bairro ao lado de seu filho, MC Gui. Cabos eleitorais levavam bandeiras de sua campanha.

Questionada pelo Painel, ela disse que estava "tudo conversado" com a direção de seu partido. A seu lado, o filho afirmou que "o apoio é à pessoa [Marçal], não ao partido". "A gente apoia a causa, a verdade que a pessoa tem, a mensagem que o Marçal representa", disse.

Nos últimos dias, casos de candidatos da coligação de Nunes apoiando aberta ou discretamente o ex-coach têm se acumulado. Um exemplo é o de Daniel José (Podemos), que gravou vídeos com Marçal. O candidato também trocou mensagens elogiosas com Adrilles Jorge (União Brasil).

Como mostrou o Painel, diversos candidatos a vereador da chapa de Nunes estão omitindo o nome do emedebista em suas redes.