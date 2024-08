Brasília

Os motoristas que utilizam os trechos operados por rodovias concedidas em São Paulo terão descontos de até 52% nas praças de pedágios, em 2025.

O motivo são as novas concessões de rodovias do Programa de Parcerias em Investimentos (PPI) do Governo de São Paulo: Rota Sorocabana e Nova Raposo.

Movimento na Av. Castelo Branco altura do km 23 em Barueri (SP) - CCR ViaOeste/Reprodução

O desconto médio será de 22% a 28%, nas praças existentes na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280).

Os municípios mais beneficiados serão Barueri, Osasco, São Roque, Sorocaba, Alumínio, Araçoiaba da Serra e Itapevi.

Os novos valores de tarifas nas praças de pedágios tanto da Rota Sorocabana quanto do Lote Nova Raposo serão praticados a partir de abril do próximo ano, quando termina o atual contrato da ViaOeste e será iniciada a operação com as novas concessionárias.

Os novos projetos do estado também incluem a implantação de pórticos de cobrança, que fazem parte do sistema automático conhecido como free flow.

Por meio da tecnologia será possível realizar uma cobrança mais justa por quilômetro percorrido em vias estaduais. Nos trechos de Barueri-São Paulo e Itapevi-São Paulo a redução será entre 32,5% e 52,4%, respectivamente.

Já a tarifa cobrada entre Araçoiaba da Serra e Sorocaba, que atualmente é de R$ 5,30, passará a ser de R$ 2,68 (quase 50% de desconto).

Além dos descontos repassados para as tarifas decorrentes de saldos remanescentes dos contratos vencidos, houve mais praças de pedágio nas regiões próximas à capital paulista como forma de baratear os trechos para os motoristas que não fazem grandes viagens.

Assim, deixam de subsidiar aqueles que percorrem grandes distâncias.

