O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, rebateu em público afirmação feita pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania), candidato a prefeito de Campinas, sobre uma suposta alta nos índices de violência na cidade.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite - Divulgação

Nesta terça-feira (13), Zimbaldi postou um vídeo ao lado de Derrite, no qual diz que o município é o 38º mais perigoso do mundo –sem, no entanto, citar a fonte da informação.

"Campinas infelizmente foi apontada agora como a 38ª cidade mais perigosa do mundo, e nós viemos aqui conversar com o secretário, pedindo empenho a ele da Secretaria de Segurança Pública e uma atenção especial para a nossa cidade de Campinas", afirmou.

Pego de surpresa, Derrite, no vídeo, não mencionou diretamente o dado citado por Zimbaldi. Apenas disse que sua gestão tem combatido o crime organizado no estado de São Paulo e em Campinas.

Horas depois, no entanto, o secretário foi à rede social de Zimbaldi e negou a informação.

"Deputado, com todo respeito que tenho a você e à população de Campinas, fiz questão de checar essa informação. Não sei qual o ranking que você cita, mas o que temos aqui na Secretaria são dados do primeiro semestre de 2024 que demonstram quedas significativas dos indicadores criminais e aumento da produtividade em comparação ao primeiro semestre de 2022", declarou.

Derrite acrescentou que ainda há muito que melhorar, "mas estamos com certeza no caminho certo e essa informação que o sr. diz no vídeo não condiz com a realidade".

O vídeo foi posteriormente apagado por Zimbaldi. Ele disputa a eleição em Campinas tendo como adversário o prefeito Dário Saadi (Republicanos), apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas.