São Paulo

Favorito de Arthur Lira (PP-AL) para sua sucessão na presidência da Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (União Brasil-BA) tem articulado em favor de petistas nas eleições na tentativa de angariar apoio na disputa no Legislativo.

No Rio Grande do Sul, ele atuou para que o União fechasse aliança com Valdeci Oliveira (PT) em Santa Maria, reduto do ministro Paulo Pimenta, que está à frente da secretaria para reconstrução do estado.

Elmar pediu também que o governador Ronaldo Caiado (União-GO) não interferisse. Ex-líder da UDR (União Democrática Ruralista), Caiado foi chamado a fazer campanha para uma chapa ruralista em Santa Maria, mas desistiu após pedido do colega de partido.

O líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), durante discurso na Câmara dos Deputados - Zeca Ribeiro-5.set.2023/Câmara dos Deputados

Em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, Elmar articulou para que o União retirasse sua candidatura e apoiasse Rosária Nascimento (PT), aliada do deputado federal Zeca Dirceu (PT), filho de José Dirceu. Ele também dissuadiu o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) da intenção de manifestar apoio a candidatura concorrente na cidade. Zeca foi eleito prefeito de Cruzeiro do Oeste em 2004 e 2008.

O líder do União Brasil na Câmara também subiu em palanque em Sento-Sé, no norte da Bahia, para apoiar aliada do governador do estado, Jerônimo Rodrigues (PT), e fez elogios ao ministro Rui Costa, da Casa Civil, na ocasião.

"Fui adversário do Rui, mas hoje aprendi a gostar dele, porque é uma pessoa devotada ao trabalho, que olha de frente", disse.

Aliados de Elmar avaliam que hoje ele já venceu a maior parte da resistência ao seu nome na bancada petista e que a perspectiva de um veto do presidente Lula (PT) a seu nome hoje é pequena. O deputado também tem feito gestos nas eleições municipais para candidatos de outros partidos da base do governo, como PDT e PCdoB.

Além de Elmar, hoje são cotados Antonio Brito (PSD-BA) e Marcos Pereira (Republicanos-SP) na disputa pela presidência da Câmara.