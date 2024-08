Brasília

Um dia depois de ter o julgamento que pode cassar seu mandato adiado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), participou nesta quarta-feira (21) do lançamento do Pacto pela Transformação Ecológica no Palácio do Planalto.

Denarium e seu vice, Edilson Damião (Republicanos), são julgados por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Eles teriam distribuído cestas básicas e benefícios de reformas de casas em ano eleitoral.

Governador de Roraima, Antonio Denarium, participou de evento sobre transformação ecológica no Palácio do Planalto - Wilson Dias/Agencia Brasil

O julgamento foi retirado da pauta desta terça-feira (20) pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia.

Roraima, governada por Denarium, puxou a escalada nos incêndios registrados de janeiro a abril no país. Ao todo, foram 8.977 focos, o maior número desde 2016 e aumento de 153% em relação ao mesmo período do ano passado. O estado registrou 4.609 incêndios nos primeiros quatro meses do ano, segundo imagens de satélite do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Além de Denarium, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), também compareceu ao lançamento.