Líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado estadual Paulo Fiorilo rebate a provocação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), que disse que "não quer estrela vermelha" durante evento em Presidente Epitácio, cidade do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do estado.

"O governador Tarcísio provoca o PT em convenção do seu partido na região do Pontal porque sabe que fiscalizamos e denunciamos a entrega das terras devolutas com até 80% de desconto. Nossa estrela vermelha tem potencial para comprometer eleitoralmente essa lua de mel entre governo e fazendeiros", afirma Fiorilo.

Paulo Fiorilo, líder do PT na Alesp, durante entrevista à Folha

A gestão Tarcísio acelerou o processo de regularização de terras devolutas, que são vendidas a fazendeiros com descontos significativos. Como mostrou a Folha, já existem processos em curso cujas áreas ultrapassam 1.300 parques Ibirapuera ou território superior ao da capital paulista.

Terras devolutas são áreas públicas que nunca receberam uma destinação específica por parte do poder público e jamais foram propriedade particular.

Na semana passada, Tarcísio disse que os dois membros da chapa que apoia em Presidente Epitácio têm estrela e aproveitou o gancho para alfinetar o PT.

"E essa estrela é brilhante. Essa estrela é verde e amarela, não é estrela vermelha", afirmou.

"O que que eu quero para Epitácio é gente que tenha estrela brilhando, que tenha estrela verde e amarela, que são as cores do Brasil. O que eu não quero para Epitácio é estrela vermelha, porque disso a gente não precisa. Essa só fez mal para o Brasil até hoje. Essa a gente não quer."