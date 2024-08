São Paulo

O presidente do MDB, deputado federal Baleia Rossi, fez um resgate histórico da participação do partido na luta democrática durante a convenção que oficializou a candidatura à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB), em São Paulo.

O evento também teve a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é investigado pela Polícia Federal por suposta participação em trama golpista e que faz com frequência discursos antidemocráticos.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) durante convenção do MDB neste sábado (3), em São Paulo - Rafaela Araújo-3.ago.2024/Folhapress

Ainda que Nunes tenha buscado o apoio de Bolsonaro, ele e seu partido tentam marcar distância para os posicionamentos radicais do ex-presidente.

Em seu discurso, Baleia Rossi falou da criação do MDB, em 1980, na contraposição à ditadura militar (exaltada por Bolsonaro), da protagonismo de Ulysses Guimarães como presidente da Assembleia Nacional Constituinte em 1987 e 1988, da criação do SUS durante o governo José Sarney e da "recuperação da credibilidade internacional do Brasil" com Michel Temer, que participou da convenção, mas não discursou.

"É importante para nós enaltecer que o Ricardo [Nunes] está no MDB faz mais de 30 anos e é do diálogo, do consenso", afirma Baleia.

Baleia Rossi, presidente do MDB, durante reunião de dirigentes partidários em Brasília - Antonio Molina-24.abr.2022/Folhapress

Nunes, por sua vez, fez referência a Ulysses Guimarães e disse que ele "foi capaz de unir pessoas e tendências que pensavam de maneira muito diferente, mas que tinham um objetivo em comum: fazer o Brasil voltar a ser uma democracia". O prefeito disse que compôs a maior frente partidária desta eleição, com 12 partidos, e "isso tem a cara do MDB".

"Nossa grande frente política aqui em São Paulo não pensa igual em tudo. Somos diferentes, temos visões diferentes, muitas vezes muito diferentes, sobre muitos assuntos. Mas, como nos ensinou Ulysses, as frentes não se unem apenas a favor dos seus consensos, mas contra uma ameaça ou um perigo maior", disse o prefeito, em referência ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), seu adversário na disputa municipal.