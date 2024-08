São Paulo

As lideranças do PSDB conversaram rapidamente após o encerramento do debate da TV Band desta quinta-feira (8) e classificaram como muito positiva a participação do apresentador José Luiz Datena.

O principal ponto comemorado foi a percepção de que o debate encerra a possibilidade de que o apresentador desista da candidatura, o que ocorreu diversas outras vezes.

"Aquela dúvida de que o Datena pudesse desistir está dissipada completamente. Ele está mais empenhado do que nunca", afirmou Marconi Perillo, presidente do partido.

José Luiz Datena (PSDB) durante debate da TV Band

O ex-governador de Goiás destacou que foi a primeira participação de Datena em um debate, a despeito da experiência de décadas como apresentador de televisão.

"É só participando que você percebe como são as regras, o tempo, essas coisas todas. E como o Datena é um cara disciplinado, é uma pessoa inteligente e quer o melhor para a cidade, eu tenho certeza que esse debate vai fazer com que ele, nos próximos debates, seja muito mais incisivo", afirmou Perillo

A respeito das críticas de que Datena foi vago ao tratar de propostas de políticas políticas, o presidente do PSDB afirma que isso provavelmente ocorreu pela falta de experiência em debates.

"Tenho certeza que o Datena tem todas as condições de mostrar na campanha e nos próximos debates o quanto ele está preparado para enfrentar esse desafio da maior metrópole da América Latina", disse o tucano.