Com telhado de vidro na área de segurança pública, o PT vai promover na campanha eleitoral dois "cases" de sucesso de administrações do partido para buscar rebater a pecha de leniente com o crime.

Pessoas que tiveram seus celulares roubados no Piauí esperam em uma sala para receber de volta aparelhos recuperados - Yago Araújo/Divulgação/SSP-PI

Os exemplos são os de Diadema, cidade na Grande São Paulo, e do estado do Piauí. Recentemente, mereceram vídeos específicos numa série sobre segurança pública criada pela Fundação Perseu Abramo, ligada ao PT, que vêm sendo distribuídos para candidatos do partido.

Diadema, que já foi uma das cidades mais violentas do país, não registrou nenhum homicídio durante três meses em 2024. O PT governa o município, com pequenas interrupções, desde a década de 1980.

Já o Piauí, também administrado pelo partido, teve queda expressiva nos furtos e roubos de celular e virou referência para outros estados.

Ao promover esses dois exemplos, o PT também busca contrabalançar um cenário negativo para o partido, o da Bahia, que governa há quase 20 anos. No estado, as taxas de homicídios e letalidade policial explodiram desde 2023.