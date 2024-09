Cerca de 35 empresários brasileiros devem participar do almoço organizado pelo grupo Lide com o presidente da França, Emmanuel Macron, na próxima quinta-feira (12), no Palácio do Eliseu, em Paris. Ao menos seis jatos particulares devem ser usados para transportá-los.

O presidente da França, Emmanuel Macron, durante visita à Sérvia em agosto - ELVIS BARUKCIC/Elvis Barukcic/AFP

Entre os que confirmaram presença estão Alexandre Birman (Azzaz), Alexandre Grendene (Grendene) Jacob Safra (Safra), Jerome Cadier (Latam) e Tércio Borlenghi (Ambipar).

No evento, organizado pela empresa do ex-governador João Doria, a pauta são oportunidades de investimentos entre Brasil e França.