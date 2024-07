O Lide Justiça, braço jurídico da entidade criada pelo ex-governador João Doria, fará um seminário sobre segurança jurídica no dia 22 de julho em São Paulo. A entidade é coordenada pelo advogado Fernando José da Costa, atual secretário de Justiça da capital paulista.

Participarão, entre outros, o ministro do STF Alexandre de Moraes, o ex-presidente Michel Temer (MDB) e os ex-ministros Ellen Gracie e Ayres Britto, do STF, além do presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes da Silva.

Um dos pontos a serem discutidos é o papel da segurança jurídica na atração de investimentos no país.