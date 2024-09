A Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) aderiu nesta segunda-feira (2) ao Pacto Brasil pela Integridade Empresarial, iniciativa da CGU (Controladoria-Geral da União) que busca alertar empresas para a importância da adoção de práticas empresariais alinhadas com o cumprimento de regras vigentes.

Diretoria da Fiesp assina adesão a Pacto Brasil pela Integridade Empresarial em reunião com ministro Vinícius Marques de Carvalho (CGU) - Everton Amaro/Fiesp

A assinatura ocorreu nesta segunda-feira (2) em reunião na Fiesp com a participação do ministro Vinicius Marques de Carvalho (CGU).

Com a adesão, a Fiesp se compromete publicamente a adotar as melhores práticas de integridade em seus procedimentos internos. A entidade também se tornou apoiador institucional do Pacto e pretende incentivar as indústrias paulistas a fazer parte do movimento.

Uma das medidas que CGU e Fiesp devem fazer é realizar, por meio do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), um curso específico de apoio para a implementação de um programa interno de integridade.