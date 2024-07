Brasília e São Paulo

Substituído após somente 12 meses à frente da Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial), Francisco Saboya diz não saber o que o presidente do conselho de administração da organização, João Fernando Gomes de Oliveira, esperava em relação à sua atuação.

Como o Painel mostrou, a troca no comando da organização social causou estranhamento no setor. Oliveira, no entanto, afirmou que a substituição era um ajuste para melhorar os resultados da empresa, que mantém contratos de gestão com os ministérios da Ciência e Tecnologia, Educação, Indústria e Saúde. Disse ainda que Saboya "acabou não tendo o resultado que a gente esperava".

Ex-presidente da Embrapii Chico Saboya faz balanço de sua gestão de 12 meses na organização - Reprodução

"Não sei o que ele esperava, mas sei a que me propus e o que entreguei em 12 meses", rebate o ex-presidente da Embrapii. "Quando me inscrevi no processo seletivo conduzido pelo Comitê de Busca, há um ano e meio, em disputa com mais 25 candidatos, o fiz na perspectiva de um mandato de quatro anos. Assim rezava a regra."

Saboya, que voltou a Recife (PE) e está em busca de oportunidades no mercado, defende sua gestão e diz que, nos 12 meses em que esteve à frente da organização social, a Embrapii contratou 530 projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aumento de 13,5% em comparação aos 12 meses anteriores e que representaria 19,8% de todos os projetos contratados pela entidade desde que foi fundada, em 2013.

Ele diz que o valor dos projetos contratados no período de julho de 2023 a junho de 2024 foi de R$ 974,9 milhões —corrigidos pelo IPCA de maio deste ano—, crescimento de 31,6% em comparação com o intervalo de julho de 2022 a junho de 2023.

Saboya também fala que houve um aumento da participação de empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em termos do valor de projetos apoiados. "Na média histórica da Embrapii, a participação das empresas dessas regiões é de 12,8% do portfólio de projetos, enquanto entre julho de 2023 e junho de 2024 a participação foi de 20,9%", diz.

"Os projetos dessas regiões continuam representando uma parcela significativamente menor do apoio da Embrapii, mas esse movimento aponta para uma tendência de crescimento do fomento às empresas dessas regiões menos favorecidas", argumenta, afirmando ainda que houve queda de cerca de 4% nas despesas operacionais da Embrapii.