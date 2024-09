Irmão do ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), o veterinário Chico Mendes (União Brasil), candidato a prefeito de Diamantino (MT), recebeu repasse de R$ 300 mil do PL, partido de seu vice, Antonio do Carol.

Chico Mendes (União Brasil), esq., recebeu R$ 300 mil do PL para candidatura à Prefeitura de Diamantino (MT) - Reprodução

O registro está nas contas eleitorais disponibilizadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que mostram os R$ 300 mil repassados pela direção nacional do PL. O próprio Chico Mendes injetou R$ 40 mil em sua campanha.

O PL faz parte da coligação de apoio do candidato, que também tem PRD e PSD, além do próprio União Brasil. Nas eleições, ele concorre com o agricultor Carlos Fernando Pereira Filho, o Kan (Novo), da coligação com PMB, Podemos, PSB, Republicanos e Solidariedade.

Chico Mendes, que já foi prefeito de 2000 a 2008, é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em abril, ele visitou o candidato e demonstrou apoio ao irmão do ministro do STF.