Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, tinha a pretensão de encontrar o empresário Elon Musk na semana passada, após sua visita a El Salvador.

O empresário sul-africano Elon Musk, em evento na França no ano passado - Gonzalo Fuentes/Reuters/REUTERS

Ele também sonhava reunir-se com o ex-presidente Donald Trump, candidato do Partido Republicano na eleição de novembro.

Com a dificuldade de confirmar as duas agendas, Marçal acabou antecipando sua volta ao Brasil para o sábado (7), quando chegou no final do ato na avenida Paulista.

No país centro-americano, ele reuniu-se com o ministro da Justiça, Gustavo Villatoro, sem a presença do presidente Nayib Bukele. El Salvador se transformou em referência para a direita brasileira em razão da política de linha-dura contra a criminalidade.