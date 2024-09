O governo do Distrito Federal deve pedir o retorno de oito bombeiros cedidos à Força Nacional, para reforçar as equipes que combatem os focos de incêndio em Brasília. O fogo destruiu pelo menos 700 hectares do Parque Nacional de Brasília.

Incêndio de grandes proporções atinge Parque Nacional de Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

A informação de que os profissionais seriam convocados de volta foi dada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) ao portal Metrópoles.

Hoje, há 17 bombeiros militares do Distrito Federal operando na Força Nacional, sendo 9 aposentados e 8 da ativa. Os bombeiros aposentados têm vínculo direto com a Força Nacional, ou seja, não precisam de autorização do estado. Os que retornariam, portanto, seriam os da ativa.

Há ainda 25 bombeiros militares do DF atuando em conjunto com a Força Nacional no combate aos incêndios florestais na Bolívia, mas esses não estão mobilizados na Força Nacional.