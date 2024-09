Um dos nomes apontados para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Presidência da Câmara, o líder do MDB, Isnaldo Bulhões Jr. (AL), deve desistir da disputa pelo comando da Casa e, nos bastidores, já está trabalhando em favor da candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB).

Líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões Jr., deve desistir de sucessão de Arthur Lira (PP-AL) - Pedro Ladeira/Folhapress

Formalmente, Isnaldo ainda não comunicou se deixou a disputa ou não. No entanto, aliados viram na participação do deputado no almoço de aniversário de Motta nesta quarta-feira (11) uma sinalização de apoio ao nome do líder do Republicanos.

Apesar de ser um dos candidatos apontados à sucessão de Lira, Isnaldo sempre enfrentou um veto do presidente da Câmara por motivos locais: ambos são de Alagoas.

Com 44 deputados, o MDB é um dos partidos disputados por Motta e por seu principal adversário, o líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), na corrida pela sucessão de Lira.