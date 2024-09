O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, diz que a campanha de Ricardo Nunes (MDB) a prefeito de São Paulo deve deixar de lado a ameaça representada por Pablo Marçal (PRTB) e se concentrar em Guilherme Boulos (PSOL).

A conclusão, diz ele, é reflexo da última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira (12), que apontou Marçal com 19%, três a menos do que no levantamento anterior. Isso, na visão do cacique do PL, mostraria um derretimento irreversível.

"Não acredito que Marçal passe desse percentual. O alvo agora é o Boulos, vamos com ele para o segundo turno", afirmou. O PL tem o candidato a vice na chapa de Nunes, o coronel Mello Araújo.