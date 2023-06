Brasília

O ex-presidente Michel Temer fez uma palestra sobre democracia e liberdades fundamentais nesta quarta (28) no 11º Fórum Jurídico de Lisboa, evento organizado pelo IDP do ministro do STF Gilmar Mendes.

Na plateia estavam Joesley e Wesley Batista, donos da J&F, empresa que controla a JBS.

O ex-presidente Michel Temer durante lançamento de livro em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 27.mar.2023/Folhapress

Em 2017, Joesley foi preso por ordem do STF (Supremo Tribunal Federal) e ficou conhecido por ter gravado uma conversa com Michel Temer (MDB) em que o então presidente o teria incentivado a pagar R$ 500 mil ao ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) em troca de que ele não revelasse informações à Lava Jato.

Joesley reuniu-se com o então presidente no Palácio do Jaburu. Não se identificou na entrada e gravou a conversa. No momento em que disse estar "de bem" com Eduardo Cunha, Temer diz: "Tem que manter isso, viu...".

Novela da celulose

O Grupo Especial do TJ-SP adiou o julgamento de medidas ligadas ao caso Eldorado. A nova sessão ficou marcada para 19 de julho.

A presidente do colegiado, Dayse Fajardo, foi obrigada a postergar a decisão porque somente oito desembargadores estavam presentes, quando são exigidos nove.

O grupo terá de decidir dois pontos que podem destravar a disputa bilionária entre a J&F, dos irmãos Batista, e a Paper Excellence pelo controle da Eldorado Celulose.

É a terceira vez que o caso não vai a julgamento na data marcada. Nas duas anteriores, o desembargador Costa Netto, que disputa uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça), a retirou da pauta.

