São Paulo

As empresas de diálise, que praticamente operam em função do SUS, reclamam que o Ministério da Saúde não tem recursos para cobrir o aumento de custos e afirmam que serão forçados a interromper os atendimentos à rede pública para evitar quebradeira.

Hoje, oito entre dez de seus clientes partem do SUS que, sem estrutura própria, contrata a rede privada para atendê-los. Ao todo, são 150 mil pacientes que usam o serviço, incluindo os particulares.

Pacientes renais recebem tratamento de diálise em clínica de São Paulo - Bruno Santos - 01.abr.2021/Folhapress

Representadas pela ABCDT (Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante), as empresas dizem que tentam, sem sucesso, abrir negociação com o governo por uma recomposição real dos preços.

Após seis anos sem reajustes, em 2021 o governo concedeu um aumento de 12%. Segundo a entidade, anêmico. Nesta semana, representantes das empresas se reuniram com técnicos do Ministério da Saúde para resolver o impasse. Saíram do encontro temerosos com a proposta de 10,3% de aumento.

A associação afirma que a defasagem dos custos por paciente já supera 50%. Atualmente, o governo paga R$ 218 por tratamento, mas o custo total por sessão é de R$ 303.

"Esse reajuste [feito em 2021] foi simbólico. Não cobria sequer o dissídio dos nossos colaboradores", diz Bruno Haddad, conselheiro consultivo da ABCDT e CEO da DaVita, uma das grandes companhias do setor.

Hospitais particulares e até santas casas também reclamam da situação. Dizem que a tabela do SUS está defasada porque não acompanhou a alta de insumos, medicamentos e procedimentos, impactados pela disparada da inflação e do dólar durante a pandemia.

Procurado, o Ministério da Saúde não se manifestou.

Com Diego Felix