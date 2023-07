Brasília e São Paulo

A Bodytech, cuja saúde financeira está debilitada devido aos estragos da pandemia, tomou outro baque: um conflito entre os sócios por um aumento de capital para fazer frente a uma insuficiência nas contas da famosa rede de academias.

De um lado dessa disputa está a Componente, empresa de João Paulo Diniz, filho de Abilio Diniz. Com sua morte, em julho do ano passado, coube ao pai a responsabilidade do espólio do filho. De outro, sentam Alexandre Accioly e Luiz Urquiza.

Fachada de uma unidade da academia Bodytech em São Paulo - Camila Svenson - 06.jun.2014/Folhapress

Em março deste ano, houve uma reunião em que se discutiu uma injeção de dinheiro novo para fazer frente a uma insuficiência de R$ 395 milhões.

Os prejuízos acumulados não param de crescer e a receita operacional, apesar de estar em alta, não é capaz de cobrir o rombo.

No entanto, o representante dos Diniz na Bodytech e sócio da Componente, Júlio Labate, não concordou com o valor e os dois lados entraram em uma discussão por meio de uma arbitragem.

Segundo relatos, o objetivo da Componente é impedir a realização do aumento de capital nas condições impostas pelos demais acionistas.

Participantes da reunião afirmam que, no centro da discussão, está o valor a ser investido pelos acionistas.

A cifra não foi revelada, mas pessoas que participam das discussões afirmam que, para a Componente, ela seria bem menor.

Para evitar que fosse diluída caso os demais acionistas aprovassem o aumento de capital, a companhia recorreu à arbitragem para barrar a operação até que se chegue a um acordo. Nada foi decidido até o momento.

Enquanto isso, a Bodytech segue pressionada por credores, que trocam as dívidas velhas por novas cobrando juros mais elevados.

Esse movimento responde por boa parte do aumento do custo financeiro do grupo —R$ 129 milhões, no fim do ano passado. Em dezembro de 2021, ele era de R$ 76,6 milhões, segundo o balanço da empresa.

Procuradas, Bodytech, Componente e os acionistas Alexandre Accioly não se manifestaram até o momento.

Com Diego Felix