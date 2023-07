São Paulo

A FGV (Fundação Getulio Vargas) abriu inscrições para uma turma presencial do curso de liderança e gestão do empresário Abílio Diniz. O investimento será de R$ 15 mil com aulas semanais ao longo deste segundo semestre.

De acordo com a instituição, Abílio vai utilizar a expertise adquirida ao longo de sua trajetória profissional para ensinar os alunos a comandar empresas e liderar funcionários. O curso é voltado para executivos de empresas e empreendedores.

O empresário Abílio Diniz, na sede da Península Participações, em São Paulo - Bruno Santos - 01.set.2022/Folhapress

Abílio já dá aulas online na FGV, na modalidade EaD, com vídeos previamente gravados. Neste formato, que também dura um semestre, os alunos podem conversar com o empresário em três oportunidades por videochamada.

O programa de ensino foi montado levando em conta temas como autoconhecimento e equilíbrio, liderança emocional, gestão de equipes de alto desempenho, relacionamento e comunicação, negociação, além de análises sobre o cenário econômico no Brasil e no mundo.

"Os conteúdos foram estruturados associando liderar e empreender, visando o desenvolvimento de aspectos individuais de liderança, sensibilização para o comportamento e relacionamento autêntico, criação de uma perspectiva de ação balanceada e a compreensão das principais tendências nos contextos social e de negócios", afirma Vanessa Lopes, superintendente do núcleo FGV São Paulo.

As inscrições estarão disponíveis até o dia 10 de agosto. O curso, com duração total de 60 horas, terá início no dia 15 de agosto, na sede da FGV em São Paulo e as aulas serão realizadas às terças-feiras à noite.

Com Diego Felix