São Paulo

Os serviços em torno do Airbnb movimentaram US$ 5,2 bilhões na economia brasileira (R$ 27,3 bilhões) no ano passado e a cidade de São Paulo liderou como polo de atração turística com 11,3% de participação, o equivalente a US$ 662 milhões (R$ 3,1 bilhões).

Os dados são de um estudo da consultoria Oxford Economics, que avaliou os impactos da plataforma de hospedagem em algumas regiões do país. No cálculo, além da estadia, constam despesas com restaurantes, compras, entretenimento e transporte.

Segundo a empresa, é a primeira vez que o Airbnb avalia seu impacto econômico em grandes centros do país.

"Os números confirmaram nossas percepções sobre como o Airbnb foi importante para a recuperação do turismo após a pandemia", diz Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb na América do Sul.

A pesquisa mostrou ainda que as mulheres representaram mais da metade (53%) dos anfitriões. Na avaliação de Zarife, isso revela como a pandemia afetou a carreira profissional desse grupo, que viu no aplicativo uma forma de ganhar dinheiro.

A grande maioria dos hóspedes foi de brasileiros. No país, somente 18% eram estrangeiros, índice que, na capital paulista, foi de 24%.

Com Diego Felix