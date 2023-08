Brasília

O governador Tarcísio de Freitas fará o primeiro feirão da casa própria de seu mandato.

Neste sábado, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, numa parceria entre Governo de São Paulo e o setor privado, colocam à venda 645 apartamentos das construtoras MRV e Faleiros no Brás e em Guarulhos.

Canteiro de obras na avenida Sumaré, em Perdizes (SP) - Danilo Verpa - 21.jul.2023/Folhapress

Poderão participar famílias com renda familiar mensal de até R$ 3.960. O estado dará subsídios que variam entre R$ 13 mil e R$ 16 mil, de acordo com a localidade do imóvel.

A negociação será feita diretamente com as construtoras e com linha de crédito especial em parceria com a Caixa Econômica Federal.

No Brás, o Feirão acontecerá na Rua Capitão Faustino de Lima, 181. Em Guarulhos, na Rua Cordeiros, 609.

Com Diego Felix