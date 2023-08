São Paulo

O Procon-SP confirmou nesta quarta-feira (2) o pedido de demissão de Wilton Ruas, diretor executivo do órgão. Ele alegou questões pessoais em sua decisão.

Ruas assumiu o cargo no início do ano e quebrou uma sequência recente em que apenas bacharéis em direito ocuparam a posição. Engenheiro de formação e com a carreira estruturada na indústria de tecnologia da informação e serviços, Ruas gerou mal-estar entre servidores e deputados ligados ao Procon paulista por não ter conhecimento na área.

Servidor do Procon-SP realiza fiscalização na venda de frutas e outros produtos no Mercado Municipal de São Paulo - Zanone Fraissat - 17.fev.2022/Folhapress

A demissão estava acertada desde segunda-feira (31), quando Ruas compartilhou uma carta com os funcionários do órgão. Em seu comunicado, o agora ex-diretor agradeceu a parceria com os servidores e técnicos, em especial a confiança do governador Tarcísio de Freitas e do secretário de Justiça, Fábio Prieto.

"Deixo esta Fundação com a sensação de ter contribuído, com uma gestão técnica, voltada para o protagonismo da instituição, fortalecimento de seus alicerces básicos e com foco em sua missão principal, que é equilibrar e harmonizar as relações de consumo, objetivando, sempre dentro dos princípios éticos e legais, proteger e defender o consumidor paulista nessa relação", escreveu Wilton Ruas em sua carta de despedida.

Segundo o Procon-SP, em seu lugar assume, interinamente, Luiz Orsatti Filho, chefe de gabinete da instituição. Ele é servidor de carreira, graduado em direito e já chefiou outras secretarias do governo paulista.

Com Diego Felix