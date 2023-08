Brasília

O prefeito de São Sebastião (SP) já destinou R$ 300 milhões dos royalties do petróleo obtidos via Justiça para drenagem e asfaltamento de bairros de Cambury, Barra do Sahy e Juquehy.

Na sexta, a prefeitura obteve a liberação de R$ 1 bilhão, valor que vinha sendo disputado com Ilhabela.

Praia de Camburizinho, em São Sebastião - Beto Silva - 22.fev.2022/Prefeitura de São Sebastião

Em 2020, a prefeitura da ilha moveu uma ação questionando a revisão do IBGE que incluiu São Sebastião e Caraguatatuba na lista de cidades com direito a acessar os recursos da exploração de petróleo na região.

Além do IBGE e das cidades litorâneas, Ilhabela também incluiu a ANP (Agência Nacional do Petróleo) como ré no processo.

O dinheiro que pertence a São Sebastião e está bloqueado na Justiça é apontado pelo prefeito Felipe Augusto (PSDB) como fundamental para ajudar na reconstrução da cidade, devastada pelos temporais de fevereiro.

Ele avalia que são necessários R$ 600 milhões em obras para recuperar os estragos.

Com Diego Felix