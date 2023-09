São Paulo

A atriz Bruna Marquezine será anunciada neste domingo (24) como nova embaixadora do Banco Pan. Ela vai divulgar novas experiências de consumo de conta e cartão, além de ajudar a promover os serviços da financeira controlada pelo BTG Pactual.

O anúncio será feito durante o programa "Domingão Com Huck", na Globo. O apresentador Luciano Huck é também um dos embaixadores do Banco Pan e atua como membro do conselho de administração e do comitê de marketing da instituição.

A atriz Bruna Marquezine é a nova embaixadora do Banco Pan - Divulgação

"A Bruna é a parceira ideal para ampliar a mensagem do Pan. Além de ser uma atriz brasileira, reconhecida internacionalmente, é uma pessoa inspiradora, que compartilha experiências únicas com seus seguidores, e que tem muito cuidado com a escolha de qual marca representar", disse em nota Bruno Campos, Superintendente Executivo de Marketing do Banco Pan.

De acordo com a instituição, Huck também participará de mais campanhas publicitárias envolvendo a rede, da qual é parte há cerca de dois anos.

Outras figuras conhecidas, como Anitta e Taís Araújo também já emprestaram seus nomes a instituições financeiras. A primeira, ao Nubank, e a segunda, ao BV (antigo Banco Votorantim).

Com Diego Felix