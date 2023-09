São Paulo e Brasília

O mercado de fundos ganhou um novo investidor: o governo de São Paulo. O anúncio será feito nesta semana e, no comando das operações, estará a Desenvolve SP, agência de crédito do governo de São Paulo.

Pelas regras, os fundos investidos serão regulados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e deverão seguir normas de transparência na política de investimentos, taxas, prazos, gestores e administradores.

O governo de São Paulo vai virar investidor - Gabriel Cabral/Folhapress

Os fundos interessados terão de participar de um processo seletivo. A carta para a formalização estará disponível pelo site da Desenvolve SP.

A escolha será feita pelo comitê de investimentos do Desenvolve SP.

Nenhum fundo poderá receber mais do que R$ 50 milhões. A quantia investida pela Desenvolve SP deverá ser aplicada (em valor equivalente ou superior) em empresas com sede no estado.

A participação da instituição em FIDCs (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios) estará restrita a cotas de classe sênior.

No caso de FIPs (Fundo de Investimento em Participações), o teto será 25% do capital subscrito e integralizado do fundo.

O objetivo do governo é aportar dinheiro em fundos que operem com inovação e empreendedorismo, projetos de infraestrutura e sustentabilidade e facilitação de crédito para micro, pequenas e médias empresas.

Com Diego Felix