São Paulo

A Petrobras lança, nesta quinta (14), a campanha #TBT Missão Netuno, em que serão abertas mensagens escritas por pessoas selecionadas pela estatal há uma década e armazenadas em uma cápsula enterrada no pré-sal.

As mensagens são registros do que as pessoas projetavam para o mundo em 2023, ano em que a Petrobras comemora 70 anos.

Batizada pela empresa de ‘cápsula do tempo’, ela ficou enterrada a 2.000 metros do fundo do mar.

De acordo com a Petrobras, serão escolhidas uma mensagem de cada região do país e os autores receberão o texto para revisitar as expectativas de suas versões para o futuro.

O ato servirá como uma contagem regressiva para a celebração do aniversário da petroleira, em 3 de outubro. As mensagens serão publicadas sempre às quintas-feiras no Instagram e TikTok da Petrobras.

Com Diego Felix