São Paulo

A South African Airways conseguiu autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para voltar a atuar no Brasil. O primeiro voo da companhia sul-africana partindo da Cidade do Cabo diretamente para São Paulo está marcado para o dia 31 de outubro e terá nove horas de duração.

No dia 6 de novembro partirá o primeiro voo de Joanesburgo. Até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o deslocamento será de 10 horas. A autorização deverá ser publicada no Diário Oficial da União desta segunda (25).

Passageiro embarca em aeronave da South African Airways, na Namíbia; novos voos diretos ligando São Paulo e Joanesburgo começam no dia 31 de outubro - Siphiwe Sibeko-24.fev.23/Reuters

A South Africam enfrentou grave crise nos últimos anos e chegou a interromper todas as sua operações. Com o retorno de suas viagens intercontinentais, a empresa terá quatro voos semanais diretos saindo de São Paulo, duas para Joanesburgo (às segundas e quintas) e outras duas para Cidade do Cabo (as terças e sábados), uma rota inédita.

A empresa foi fundada em 1934, e tem 53 aeronaves na frota. A autorização para operação no Brasil responde ao processo de aproximação da aviação brasileira com países do continente africano a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Latam inaugurou no início de setembro um rota ligando São Paulo a Joanesburgo em voos diretos.

Com Diego Felix