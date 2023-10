São Paulo

O gasto médio dos consumidores em restaurantes de comida brasileira subiu 4% em agosto no comparativo com o mesmo período do ano passado.

De acordo com a companhia de vale-refeição e vale-alimentação Ticket, o valor desembolsado por prato foi de R$ 54,49 na pesquisa mais recente, ante R$ 52,32 registrados em 2022.

Na comparação com julho, no entanto, o valor caiu 2% –a média por prato no mês anterior foi de R$ 55,63.

Restaurantes de comida brasileira são os mais procurados no almoço - Artur Bragança/Divulgação

Segundo Jean Castro, diretor de rede de estabelecimentos da Ticket, os restaurantes de culinária brasileira são escolhidos por mais de 22% dos clientes da tiqueteira na hora do almoço.

"Esse movimento no consumo da categoria nos dá um panorama do comportamento das pessoas em relação à alimentação fora do lar", afirma Castro.

A alimentação fora do lar é uma das categorias que mais sofreram com a inflação nos últimos meses, com alta de 4,61% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o IBGE.

Além dos restaurantes de comida brasileira, a Ticket também registrou estabelecimentos como padarias, lanchonetes, redes de fast food e restaurantes especializados em carnes, como churrascarias, entre as opções mais consumidas pelos mais de 7 milhões de usuários da companhia no horário do almoço.

Com Diego Felix