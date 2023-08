São Paulo

Edu Lyra, o anfitrião da noite, subiu ao palco montado em um dos salões da Sala São Paulo na noite desta segunda-feira (28) para um discurso capaz de engajar empresários e celebridades presentes à oitava edição do Favela Gala, jantar beneficente e leilão promovidos pela Gerando Falcões.

"Escolhi o caminho mais difícil. O mais fácil leva à Cracolândia aqui do lado", disse, referindo-se ao flagelo dos dependentes de crack que ocupam as ruas vizinhas à sala de concertos na praça Júlio Prestes, no centro da capital paulista.

O fundador da ONG pediu aos 600 convidados que tivessem coragem para ajudá-lo na missão de fazer da pobreza peça de museu ao longo desta década.

"É para ter combustível para acabar com essa nossa vergonha que fazemos esse jantar há oito anos", continuou Lyra.

A cantora Claudia Leitte fez pocket show no encerramento do Favela Gala, evento beneficente realizado nesta segunda (28) na Sala São Paulo - Eliane Trindade/Folhapress

A resposta veio por meio de uma arrecadação recorde de R$ 34 milhões, que superam os R$ 20 milhões angariados no evento de 2022.

Recursos a serem direcionados para projetos sociais da organização, que se converteu em um ecossistema de desenvolvimento social.

"Com essa quantia conseguiremos tirar do papel novos projetos e continuar executando diversas ações que já em andamento como o Favela 3D, nosso programa que leva dignidade, digitalização e desenvolvimento para as favelas do país", concluiu o CEO da Gerando Falcões.

Na plateia estavam estrelas da tevê, como Sabrina Sato, Ana Maria Braga e Mariana Ruy Barbosa.

A atriz Ingrid Guimarães conduziu o leilão em que o último Gol a sair da linha de produção da Volkswagen no Brasil foi arrematado por R$ 600 mil.

Experiências também foram leiloadas, como tomar café no programa "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga na Rede Globo, que recebeu lance final de R$ 150 mil.

O vestido usado pela mestre de cerimônias Taís Araújo foi adquirido por R$ 40 mil.

"Esse jantar não resolve todos os problemas, mas mostra que a sociedade está de pé contra a pobreza", concluiu Lyra, em agradecimento. "É preciso coragem para transformar."

O Favela Gala contou ainda com uma apresentação artística do Coral da Gerando Falcões e de ONGs da rede puxada pela organização, como Pisada do Sertão, Entre o Céu e a Favela, Arautos do Gueto.

O evento beneficente se encerrou com um pocket show da cantora Claudia Leitte.

Um dia de festa para a Gerando Falcões, que também foi protagonista na tragédia causada pelas chuvas no litoral norte no Carnaval deste ano. Ao lançar a campanha #Tamojunto para o socorro das vítimas, Lyra arrecadou em tempo recorde R$ 22,7 milhões.

Chamado a prestar contas sobre o trabalho realizado e o direcionamento dos recursos, o empreendedor social detalhou o plano de reconstrução da comunidade da Vila Sahy e os reembolsos já feitos aos moradores.

Diante dos patrocinadores e apoiadores, o anfitrião também agradeceu os R$ 150 milhões arrecadados para ações durante a pandemia.