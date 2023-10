São Paulo

A Azul começa a disponibilizar aos seus clientes nesta quarta-feira (4) a escolha antecipada do cardápio de refeições para consumo durante o voo.

De acordo com a companhia aérea, o serviço será oferecido aos passageiros da classe executiva em voos internacionais.

A escolha antecipada do cardápio começará com as viagens partindo do aeroporto de Viracopos (Campinas) com destino a Fort Lauderdale e Orlando (Estados Unidos), Lisboa (Portugal) e Paris (França).

O serviço de escolha de alimentação será oferecido nos voos internacionais da Azul - Leonardo Soares - 09.set.2013/Folhapress

As opções de alimentação estarão disponíveis no aplicativo da Azul de sete dias até 48 horas antes da decolagem.

Será possível indicar restrições alimentares e escolher, por exemplo, cardápios vegetarianos, sem glúten, sem lactose e pratos para crianças.

O cliente terá à sua disposição refeições compostas por entrada, prato principal, sobremesa e café da manhã. Além de bebidas como café, água, suco e refrigerante, a classe executiva terá uma carta de vinhos selecionadas por um sommelier da aérea.

Caso o passageiro não faça o pedido antecipado, será possível escolher a refeição ao longo do voo.

Com Diego Felix