São Paulo

A usina Santo Antônio, em Rondônia, voltou a operar nesta segunda (16). A quarta maior hidrelétrica do Brasil havia suspendido a geração de energia no dia 2 de outubro devido à seca no rio Madeira.

Em fato relevante divulgado no início da noite, Santo Antônio Energia informou que "devido o aumento da

vazão do rio Madeira nos últimos dias, os limites operacionais da Hidrelétrica Santo Antônio foram

reestabelecidos".

Hidrelétrica Santo Antônio, localizada no rio Madeira, a sete quilômetros de Porto Velho (RO), em abril - Santo Antônio Energia no Facebook

A empresa disse também que a retomada foi acertada com o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

No início de outubro, a Santo Antônio disse que os níveis de vazão do rio Madeira estavam aproximadamente 50% abaixo da média histórica. Toda a região amazônica está sob pressão com a seca mais intensa do que a registrada em outros anos.

O rio Negro bateu, nesta segunda (16), o menor nível em 120 anos em medição realizada no Porto de Manaus, a 13,59 m.

Com Diego Felix