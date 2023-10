São Paulo

As vendas no ecommerce brasileiro em agosto indicam recuperação do segmento neste ano, segundo avaliação da NIQ Ebit, consultoria que monitora os negócios feitos por meio de sites e aplicativos. A alta foi de 7,9%.

No trimestre móvel, a variação também é positiva. A NIQ Ebit considera que a aceleração do canal de negócios no curto prazo (em julho o resultado também foi positivo) indica recuperação dos níveis registrados em 2022.

Centro de distribuição de varejista do ecommerce, em Cajamar (SP) - Danilo Verpa - 25.nov.2021/Folhapress

No ano passado, cresceu 24% o número de brasileiros comprando pela internet na comparação com 2021, chegando a 108,9 milhões de pessoas.

Em 12 meses, a atividade está com resultado negativo de 2,8%. É ruim também o acumulado no primeiro semestre, quando a consultoria registrou queda de 7,3%.

O ecommerce ganhou força no Brasil a partir da pandemia de Covid-19, em 2020, mas depois passou por uma reacomodação com a reabertura total das atividades, ao mesmo tempo em que a renda caiu.

Com Diego Felix