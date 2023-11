Brasília

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) entrou na era da tecnologia bancária e, lançará, até maio do próximo ano, o Cartão BNDES digital, uma espécie de cartão de crédito empresarial.

Com isso, o interessado não precisará mais ir até um escritório do banco para solicitá-lo, como ocorre atualmente. A emissão será automática, por meio de um cartão virtual.

Sede do BNDES, no Rio de Janeiro - 15.set.2023-Getty

Ele estará vinculado à conta corrente do tomador. Se o intermediário for o Itaú Unibanco, por exemplo, haverá um canal "Cartão BNDES" na aba de serviços e produtos do site ou do app do Itaú. Funcionará dessa mesma forma com todas as demais instituições financeiras habilitadas no BNDES.

Pela nova plataforma, o empresário poderá solicitar crédito. Tudo será feito pelo aplicativo.

Segundo o presidente do banco, Aloizio Mercadante, a ideia é ainda destinar uma parte dos recursos do FGI (Fundo Garantidor para Investimentos) só para atender aos interessados.

Vamos destinar R$ 180 milhões para esse fundo [de aval] para alavancar até R$ 2 bilhões em empréstimos com juros mais baixos para esse público", disse Mercadante ao Painel S.A.

Neste momento, os testes estão sendo conduzidos com quatro bancos privados: Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Sicred.

Com Paulo Ricardo Martins